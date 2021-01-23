Не только за Навального. Корреспондент RusDelfi побывал на самой массовой несанкционированной акции протеста с 2013 года

Россия вышла на митинги протеста по призыву арестованного после возвращения из Германии Алексея Навального. Вопреки скептическим оценкам, акция получилась по-настоящему массовой: в Москве счет участников шел на десятки тысяч, география протеста затронула практически каждый регион. Важная особенность – многие вышли не конкретного Навального, а против действующей власти вообще. За протестами в Москве наблюдал корреспондент RusDelfi. Также наш портал вел LIVE-блог, посвященный событиям дня.
Акции предшествовала беcпрецедентная кампания по ”защите молодежи от митингов”: студентам деканаты грозили отчислением, школьникам неожиданно устроили контрольные. Подобная практика не новость, но в таком масштабе — впервые. Власти на протяжении недели разносили предупреждения оппозиционерам, а соратников Алексея Навального — задерживали и штрафовали.
К моменту, когда в Москве приближался назначенный для митинга час, уже было известно, что во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске и Новосибирске вышли по несколько тысяч человек. В Якутске протесту не помешали даже морозы в -51 градус. Для понимания, пара тысяч в региональной столице — это как десяток тысяч в Москве, уровень протестной активности и страха перед силовиками там совсем другой. О проведении своих небольших митингов отчитывались даже небольшие райцентры.
По традиции, во время несанкционированных акций в Москве перекрывают ближайшие станции метро и ставят глушилки связи. На Страстном бульваре в середине января было решено неожиданно поменять тротуарную плитку. Народ начал собираться на Пушкинской площади за час до начала. Полиция выставила ограждения, но пройти туда можно было спокойно — впрочем, внутри периметра без остановки шли задержания: полицейские ходили, положив друг другу руки на плечи по пять-шесть человек и выхватывали из толпы случайных мужчин. Сопротивления никто не оказывал, да и задержания шли спокойно.
Ровно в 14:00, когда официально началась акция, площадь заполнили молодые люди с фирменными плакатами ФБК — ”Свободу Навальному”, ”Один за всех и все за одного!”, ”Не боюсь бункерного деда”. Плакаты не такое уж частое явление на российских протестных митингах последних лет, потому что это гарантированная путевка в автозак. Например, после фильма Навального ”Он вам не Димон” в 2017 году участники акции вместо плакатов массово приносили с собой желтых резиновых уточек — мемом стал то факт, что на личном озере в резиденции премьера есть домик для уток. Сегодня аналогичным символом стал туалетный ершик: в расследовании ФБК ”Дворец для Путина”, рассказывается, что для винного завода в президентской резиденции закупаются ершики за 62 тыс. рублей. Ершики поднимали вверх как знамя, несколько ершиков заворачивали в бумагу и складывали в ”букеты”.
Когда Пушкинская физически перестала вмещать в себя всех желающих, толпа двинула вниз по Тверской в сторону Кремля. Проход к самой Манежной площади был перекрыт, многие разворачивались обратно и гуляли туда-сюда. Примечательно, что дорожное движение не перекрывали и проезжающие мимо машины неустанно сигналили ”гуляющим”. Эти прогулки прошли спокойно: силовики не выпускали на проезжую часть, но не более того. Раньше Навального нередко обвиняли в том, что среди его сторонников преобладают школьники и он ”подставляет детей под дубинки”. По моим наблюдениям, совсем юных участников митинга было немного. Даже по официальным данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в столице задержаны были только 70 несовершеннолетних. В основном среди протестующих были люди лет 25-40, но присутствовало немало пожилых.
Важно отметить, что лозунги, которые кричала толпа, были лишь отчасти обращены к теме непосредственно Навального — ”Свободу!”, ”Отпускай!” и так далее. Гораздо большей популярностью пользовались ”Россия будет свободной”, ”Путин вор” и тому подобные. Один из самых популярных лозунгов — ”Аквадискотека!”, ненавязчиво отсылающий к расследованию Навального. Часто в толпе можно было услышать нечто вроде: ”Мне сам Навальный не так интересен, но они там совсем заворовались”. Навальный становится фактором, который объединяет недовольных властью людей и хотя бы поэтому закрепляет свою роль лидера оппозиции в России.
Между тем, пока на Тверской шли гуляния, на Пушкинской начались первые жесткие задержания. Журналистке ”Новой газеты”, которая была в ярко-желтом жилете ”Пресса” прилетело дубинкой по голове. По сети тут же разлетелись десятки снимков к окровавленными молодыми людьми — судя по всему, бить по голове не стеснялись.
Впрочем, оказалось, что это только начало. Через два часа после начала акции силовики вновь традиционно начали разделять протестующих на группы, выдавливая каждую по отдельности подальше от центра. Одни двинулись в сторону Кремля, но больше досталось тем, кого вытеснили на Страстной бульвар. Росгвардейцы, полицейские и ОМОН выстроились в линейку и время от времени начинали бежать в толпу, вновь выхватывая случайных участников, теперь уже доставалось не только мужчинам. В какой-то момент я сама оказалась вжата в забор вместе с двумя парнями — с одного боку дорогу перекрывал ОМОН — с другого, сцепившись, на нас шли взявшиеся под локти полицейские.
- Валите, на*** отсюда, — заорал на нас один из них. Да, мат у силовиков присутствовал в большом количестве.
Я сделала шаг в противоположном направлении, парни — на них. Выйти нам никто не дал.
- Пошли, говорю, на***! — прикрикнул на меня другой.
- Куда?! — не сдержалась я.
- Домой!!! — хором крикнули мне все восемь окруживших нас мужчин.
- Телепортироваться что ли?! Вы же нас зажали! — я достаю из кармана пресс-карту. Меня хватают за руку и грубо выпихивают на бульвар. Парней же увели в автозак.
Пока в Москве счет задержанных переваливал за тысячу, а весь центр столицы был парализован, Владимир Путин выступил с заявлением. Нет, протестов он не заметил — зато выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга.
Тем временем, на улице начало темнеть, а протестующие оказались зажаты между Страстным бульваром и Трубной — с одной стороны теснил ОМОН, с другой — росгвардейцы. Все это вылилось в атаку на силовиков на Цветном бульваре –протестующие начали забрасывать снежками стоящих на дороге силовиков. В телеграм-каналах уже прошел слух, что Следственный комитет РФ возбудил ”дело снежков”. Ситуация усугубилась проезжающей в этот момент машиной с правительственными номерами. Несколько молодых людей начали пинать ее, один разбил стекло — судя по всему, у водителя оказался поврежден глаз.
Утром ”Новая газета” опубликовала расследование о том, что к митингу нанимают ”титушек” — провокаторов, которые за зарплату в 30-40 тыс. рублей на камеры будут бросаться на полицейских с кулаками. Несколько подобных видео гуляют по сети — пока доподлинно подтверждено, что провокацией является лишь одно из них. Происхождение остальных прецедентов пока неизвестно. Однако несколько полицейских все же получили травмы, это установлено точно.
От Страстного бульвара толпа двинулась к весьма символическому месту — СИЗО ”Матросская тишина”, в которой 30 суток отбывает Алексей Навальный. Там начались самые жесткие задержания за этот день — силовики набрасывались абсолютно на всех пришедших. На лежащей на снегу девушке прыгает полицейский, пока она кричит ему, что она беременна. Парни, которые бросаются к ней на помощь, тут же оказываются повалены — их забивают сапогами и дубинками, бьют по головам.
Общее число задержанных по данным некоммерческой организации ОВД-Инфо по всей России на момент сдачи материала — 2800 человек. Это самое большое количество задержанных за акции последних лет. Очень сложно оценить и количество участвующих. Так, МВД насчитало лишь 4 тыс. человек, НКО ”Белый счетчик” — 15-20 тыс., агентство Reuters — 40 тыс., а сам ФБК — 50 тыс.
Помимо беспрецедентно широкой географии, протест 23 января запомнился все же некоторой радикализацией — ожидалось, что в пандемию, зимой, на несанкционированный митинг выйдет пара тысяч человек, однако реальность превзошла такие оценки. Недовольство настолько велико, а невозможность согласовать акцию настолько очевидна, что это перестало иметь значение.
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков уже анонсировал, что акция не станет единственной — он заявил, что сторонники политика намерены выходить до тех пор, пока оппозиционер не будет освобожден.
КОНТЕКСТ
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.
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