Не смогли спасти: ребенок погиб в здании Службы разведки РФ

Прибывший на место происшествия дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, однако спасти его не удалось. Время было упущено из-за того, что скорую помощь долгое время не пускали на территорию ведомства — сотрудники СВР ссылались на протоколы безопасности, утверждает Baza.

На вопрос ”Газеты.Ru” о том, почему у скорой помощи могли возникнуть проблемы с доступом на территорию, представитель СВР посоветовал обратиться к представителям скорой помощи. ”Они как раз отметили 100-летний юбилей”, — заключил Иванов.

Как пишет РБК, погибшему мальчику было 10 лет, Baza же утверждает, что в результате ЧП утонул восьмилетний ребенок.

В конце августа еще одно происшествие в бассейне унесло жизнь несовершеннолетнего. Трагедия произошла 18 августа в турецком Бодруме — в тот день руку 12-летней девочки засосало в трубу, через которую подавалась вода.

”Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости”, — рассказывала изданию ”Фонтанка” мать ребенка.

Позже россиянку доставили в местную больницу. Там на протяжении 10 дней врачи боролись за ее жизнь — за это время девочка успела четыре раза пережить клиническую смерть. Врачи характеризовали ее состояние как ”глубокую, запредельную кому”. Кроме того, у нее сохранялся отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Крайне тяжелое состояние девочки не позволяло перевезти ее в родной Санкт-Петербург. Российские медики могли наблюдать за состоянием ребенка только дистанционно, однако сразу подчеркивали: шансов на выживание у 12-летней россиянки было немного.

Как отмечал руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков, при нахождении под водой у человека развивается кислородное голодание, которое способно поразить кору головного мозга максимум за пять минут.

”Если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет — в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще”, — сообщал врач он сайту kp.ru.

Состояние подростка ухудшалось с каждым днем. 27 августа у россиянки началась субфебрильная лихорадка, которая окончательно обнулила шансы транспортировать ее в Россию. Тогда родители приняли решение оставить дочь под наблюдением турецких врачей. Тем не менее, несмотря на все предпринятые меры 28 августа, в посольстве РФ в Турции сообщили печальную новость: 12-летняя девочка скончалась в университетской больнице Памуккале. Она так и не вышла из комы.

После трагедии основными обвиняемым по делу о смерти россиянки стали сотрудники турецкого отеля. Сам управляющий отеля Sunhill признавать свою вину категорически отказался. По словам мужчины, за девочкой просто не уследили ее родители.

Позже с ним согласились и сотрудники правоохранительных органов: теперь мать девочки проходит по делу как обвиняемый второй степени, так как якобы недосмотрела за своим ребенком. Как уточнил отец подростка на своей странице ”ВКонтакте”, в случае, если вина супруги будет доказана, семье не будет выплачена материальная компенсация.