"Не нравятся наши дороги — сдайте ребёнка в интернат". Или как одна беда России справляется с другой

От таких предложений супруги Кологреевы чуть оторопели. По словам Алексея Кологреева, он с женой и сыном переехал в Волховский район пять лет назад, полтора года назад прописались. У них есть квартира в Приморском районе Петербурга, но тяга к природе взяла своё. "Здесь грибы, здесь ягоды", — объясняет своеобразный дауншифтинг он.

На странице в социальной сети можно увидеть радостные фотографии совместных поездок на снегоходах, походов на рыбалку. В самой деревне, к слову, жителей почти нет. Их пятнадцать человек.

Таких, как они, семей с детьми, в округе ещё две, да и те живут чуть дальше, в Тайбольском. Одному из двух пап нужно каждое утро ездить в Пашу, у него есть УАЗик и он, кроме своего ребёнка, попутно забирает соседского. "Иначе им придётся переплывать через реку или переходить по льду, так короче. Если на колёсах, то вариант только с машиной. Минус — на службу мужчина едет рано, ребят поднимают в шесть утра. Я не готов к таким упражнениям", — говорит Алексей Кологреев.

В администрации Волховского района не стали отказываться от своих слов. Светлана Конева ответила 47news, что государство в ее и лицах других коллег произвело расчёты. Поскольку дорога муниципальная, из местного бюджета нужно выделить 30 миллионов рублей. Это притом, что доходная часть главной сметы — 40 миллионов, если иметь в виду нынешний год.

Уточнять, о какой семье заводит речь журналист, Коневой не нужно, но у неё есть и своё, частное мнение. По её словам, Кологреевы, переезжая из Северной столицы, должны были понимать, куда везут сына.

"Они просто не оценили реальность. Приехали сюда со своим питерским менталитетом, будто им все должны. Другие же как-то справляются, нашли выход с соседом на УАЗике. Его мы тоже знаем, он в администрации Паши работает. Могли чем-то пожертвовать, вставал бы ребёнок чуть раньше", — добавляет она.

В той самой реальности, куда пришлось окунуться понаехавшим, сдавать ребёнка в интернат для получения образования ещё десяток лет назад было нормой. В Пашской школе насчитывается 330 учеников, двести из них сегодня привозят на автобусах. Причём справляются силами нескольких автобусов, делающих не по одному рейсу за утро. До появления специальной программы, недалеко от места получения знаний находились те самые общежития, если можно так назвать, для детей. В будни они были на обеспечении государства, на выходные возвращались домой.

- Мы понимаем, это не лучшая мера. Но на том же Крайнем Севере люди так и живут, — говорит она.