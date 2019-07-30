30.07.2019, 07:50

"Не мифическая «оппозиция» пошла против власти. Власть пошла против народа". Топ-5 постов известных россиян об акции протеста

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rus.delfi.ee
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Moskva
MoskvaFoto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.

Евгений Кафельников, теннисист, экс-первая ракетка мира:

Антон Долин, кинокритик, участник шоу "Вечерний Ургант"

Читаю много глупых, злых, грязных слов в адрес протестующих (когда я это пишу, уже 800 человек, вышедших на мирный митинг без оружия, задержано).
Здесь богатая почва для казуистики и дискуссий - о мирном протесте, законодательстве, важности Мосгордумы и ее деятельности.

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Вместо этого скажу простое.

Не мифическая «оппозиция» (которой толком и нет) пошла против власти. Нет, нет, нет.

Власть пошла против народа.

Юрий Дудь, журналист, блоггер

Требовать от государства - это нормально. В том числе - честных выборов, где есть из кого выбирать.

Дмитрий Навоша, владелец портала Sports.ru

"Вы же тоже внутри своей квартиры не считаете важным брать в расчеты интересы насекомых, только на том основании, что те обитают рядом".


Илья Бер, муниципальный депутат

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