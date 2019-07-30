"Не мифическая «оппозиция» пошла против власти. Власть пошла против народа". Топ-5 постов известных россиян об акции протеста(13)
Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.
Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.
Евгений Кафельников, теннисист, экс-первая ракетка мира:
Тверская сегодня нам всем(и мне в том числе) доказала вновь,что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла! Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет🇷🇺👊— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 27 июля 2019 г.
Антон Долин, кинокритик, участник шоу "Вечерний Ургант"
Читаю много глупых, злых, грязных слов в адрес протестующих (когда я это пишу, уже 800 человек, вышедших на мирный митинг без оружия, задержано).
Здесь богатая почва для казуистики и дискуссий - о мирном протесте, законодательстве, важности Мосгордумы и ее деятельности.
Вместо этого скажу простое.
Не мифическая «оппозиция» (которой толком и нет) пошла против власти. Нет, нет, нет.
Власть пошла против народа.
Юрий Дудь, журналист, блоггер
Требовать от государства - это нормально. В том числе - честных выборов, где есть из кого выбирать.
Дмитрий Навоша, владелец портала Sports.ru
"Вы же тоже внутри своей квартиры не считаете важным брать в расчеты интересы насекомых, только на том основании, что те обитают рядом".
Илья Бер, муниципальный депутат
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