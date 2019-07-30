"Не мифическая «оппозиция» пошла против власти. Власть пошла против народа". Топ-5 постов известных россиян об акции протеста

Евгений Кафельников, теннисист, экс-первая ракетка мира:



Тверская сегодня нам всем(и мне в том числе) доказала вновь,что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла! Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет🇷🇺👊 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 27 июля 2019 г.

Антон Долин, кинокритик, участник шоу "Вечерний Ургант"

Читаю много глупых, злых, грязных слов в адрес протестующих (когда я это пишу, уже 800 человек, вышедших на мирный митинг без оружия, задержано).

Здесь богатая почва для казуистики и дискуссий - о мирном протесте, законодательстве, важности Мосгордумы и ее деятельности.

Вместо этого скажу простое.

Не мифическая «оппозиция» (которой толком и нет) пошла против власти. Нет, нет, нет.

Власть пошла против народа.

Юрий Дудь, журналист, блоггер

Требовать от государства - это нормально. В том числе - честных выборов, где есть из кого выбирать.