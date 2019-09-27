”Не кипишую”: СК РФ показал видео с задержанием ”главного вора России”

СК РФ опубликовал видео задержания криминального авторитета Олега Шишканова, которого считают причастным к смерти подмосковного депутата и членов ее семьи.
Шишканов был схвачен еще в июле, но видео с его задержанием опубликовали лишь на днях. На кадрах видно, как бойцы спецназа врываются в квартиру и застают Шишканова, которого называют ”главным вором России”, лежащим на кровати. Сам авторитет уверяет, что ”не кипишует” и просит быть с ним помягче, потому что у него болит спина, сообщает НТВ.
Шишкана еще в середине июля отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, передают "Вести".
Банда вора в законе зародилась около девяти лет назад в подмосковном Раменском, но быстро распространила свое влияние сначала на соседние районы, а потом и области. СКР приводит фамилии предполагаемых подельников, каждый из которых отвечал за свое направление деятельности. Это Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.
Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев), также известного как Шишкан, подозревают по статье ”Занятие высшего положения в преступной иерархии”. Он находится под арестом.
По данным следствия, Шишканов руководил бандой, которая занималась убийствами и вымогательством в Подмосковье. Так, членов банды подозревают в убийстве депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, которые бесследно исчезли из своего дома в феврале 2012 года.
Вчера стало известно о задержании восьми человек, входивших в банду Шишкана. Среди задержанных — Эдуард Харьков и Дмитрий Гусев, которые помогали Шишканову управлять бандой. У них нашли автоматы Калашникова и боеприпасы.
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