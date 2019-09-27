”Не кипишую”: СК РФ показал видео с задержанием ”главного вора России”

Шишканов был схвачен еще в июле, но видео с его задержанием опубликовали лишь на днях. На кадрах видно, как бойцы спецназа врываются в квартиру и застают Шишканова, которого называют ”главным вором России”, лежащим на кровати. Сам авторитет уверяет, что ”не кипишует” и просит быть с ним помягче, потому что у него болит спина, сообщает НТВ.

Шишкана еще в середине июля отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, передают "Вести".

Банда вора в законе зародилась около девяти лет назад в подмосковном Раменском, но быстро распространила свое влияние сначала на соседние районы, а потом и области. СКР приводит фамилии предполагаемых подельников, каждый из которых отвечал за свое направление деятельности. Это Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев), также известного как Шишкан, подозревают по статье ”Занятие высшего положения в преступной иерархии”. Он находится под арестом.