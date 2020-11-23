Названо число российских банков, которые могут лишиться лицензии в течение года

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — говорится в материале.

В агентстве отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора. Улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, считают аналитики, пишет ТАСС. Несмотря на характерное для 2020 года снижение качества активов банков, их собственники откладывают масштабные докапитализации, учитывая неполное отражение потерь из-за реструктуризаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — полагают эксперты.

В материале отмечается, что почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году. "С учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года", — указано в материале.

Также в исследовании говорится, что за январь — сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% — отток средств предприятий со счетов.

Признаки снижения профицита ликвидности, впервые зафиксированные осенью 2020 года, пока имеют в большей степени технический характер и связаны с выкупом банками новых выпусков облигаций федерального займа [ОФЗ], представляющих собой высоколиквидные активы с ограниченной доходностью. Наблюдаемая волатильность средств клиентов препятствует утилизации избыточной ликвидности, отмечают в агентстве.

В третьем квартале были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.

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