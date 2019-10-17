Названа основная причина смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - сказал Ложис в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсантъ".

По его словам, "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно.