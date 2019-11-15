Названа дата встречи Путина и Зеленского в "нормандском формате"

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция, Германия. П

9 ноября ополченцы самопровозглашенной ДНР и украинские военные начали разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе - Богдановка-Петровское. Процесс отвода сил является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".