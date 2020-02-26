Названа дата голосования по поправкам в Конституцию России

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Эту дату предложил на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата.
"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", — сказал Крашенинников после заседания.
В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК РФ.
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