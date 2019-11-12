Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (…) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — сказал он на заседании политического форума "Астана клуб" в Нур-Султане.

Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в "нормандском формате", привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема "решается только между двумя государствами, а не между всеми" (цитата Tengrinews).

Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет", Назарбаев передал это Путину. "Теперь посмотрим", — добавил он.

По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

"Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. (…) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", — сказал он.

В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", — заметил первый президент Казахстана.