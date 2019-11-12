Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Он высказал мнение, что в таких условиях они смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.
"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (…) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — сказал он на заседании политического форума "Астана клуб" в Нур-Султане.
Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в "нормандском формате", привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема "решается только между двумя государствами, а не между всеми" (цитата Tengrinews).
Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет", Назарбаев передал это Путину. "Теперь посмотрим", — добавил он.
По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.
"Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. (…) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", — сказал он.
В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.
"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", — заметил первый президент Казахстана.
В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую "формулу Штайнмайера" — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в "нормандском формате".
Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.
Расчленивший студентку профессор Соколов попросил принести книги
Молодой отец сядет на 100 лет за то, что насмерть укачал дочь
Даже не успели встать: страшная смерть пассажиров SSJ-100
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми