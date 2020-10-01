Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", — сказал он в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в четверг, 1 октября.

Навальный подчеркнул, что он не испытывает страха и намерен вернуться в Россию. "Моя задача теперь — оставаться бесстрашным. И у меня нет страха!" — сказал он. Вспоминая о моменте отравления, Навальный рассказал: "Ты не чувствуешь никакой боли, но знаешь, что умираешь".

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перевозку Навального на лечение в Германию, выразил мнение, что оппозиционеру потребуется еще не менее одного месяца на восстановление после отравления. По словам Бизиля, абсолютно ясно, что Навальный намерен вернуться в Россию и возобновить политическую деятельность.

Саммит ЕС и покушение на Навального

Покушение на жизнь Алексея Навального станет одной из тем открывающегося 1 октября в Брюсселе саммита ЕС. Ожидается, что участники этой встречи в верхах примут специальное заявление, осуждающее покушение на Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от властей России тщательно расследовать это преступление.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы "прозрачно и полностью" расследовать отравление оппозиционера. "Это не двустороннее дело, — указала Меркель. — Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом".

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.