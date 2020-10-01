Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин
Известный российский оппозиционер Алексей Навальный возложил ответственность за его отравление боевым отравляющим веществом "Новичок" на президента России Владимира Путина.
Известный российский оппозиционер Алексей Навальный возложил ответственность за его отравление боевым отравляющим веществом "Новичок" на президента России Владимира Путина.
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", — сказал он в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в четверг, 1 октября.
Навальный подчеркнул, что он не испытывает страха и намерен вернуться в Россию. "Моя задача теперь — оставаться бесстрашным. И у меня нет страха!" — сказал он. Вспоминая о моменте отравления, Навальный рассказал: "Ты не чувствуешь никакой боли, но знаешь, что умираешь".
Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перевозку Навального на лечение в Германию, выразил мнение, что оппозиционеру потребуется еще не менее одного месяца на восстановление после отравления. По словам Бизиля, абсолютно ясно, что Навальный намерен вернуться в Россию и возобновить политическую деятельность.
Покушение на жизнь Алексея Навального станет одной из тем открывающегося 1 октября в Брюсселе саммита ЕС. Ожидается, что участники этой встречи в верхах примут специальное заявление, осуждающее покушение на Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от властей России тщательно расследовать это преступление.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы "прозрачно и полностью" расследовать отравление оппозиционера. "Это не двустороннее дело, — указала Меркель. — Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом".
Алексей Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.
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