Навальный вышел на свободу. Он отсидел 30 суток за призывы выйти на митинг

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что около спецпримника дежурил автозак и стояли сотрудники полиции. Однако политика не стали задерживать, добавила она.

Накануне суд решил не продлевать политику Алексею Навальному срок административного ареста из-за его госпитализации на сутки в конце июля. С соответсвующим ходатайством обратился начальник спецприемника №1 Дмитрий Томозов.

Политика в конце июля госпитализировали на сутки с ”острой аллергической реакцией” из спецприемника. Его врач-офтальмолог и глава ”Профсоюза врачей” Анастасия Васильева при этом жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.