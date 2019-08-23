Навальный вышел на свободу. Он отсидел 30 суток за призывы выйти на митинг

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника после 30 суток административного ареста за призыв выйти на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщает "Новая Газета - Балтия".
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что около спецпримника дежурил автозак и стояли сотрудники полиции. Однако политика не стали задерживать, добавила она.
Алексей pic.twitter.com/GEMbA1WRAw— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2019
Накануне суд решил не продлевать политику Алексею Навальному срок административного ареста из-за его госпитализации на сутки в конце июля. С соответсвующим ходатайством обратился начальник спецприемника №1 Дмитрий Томозов.
Политика в конце июля госпитализировали на сутки с ”острой аллергической реакцией” из спецприемника. Его врач-офтальмолог и глава ”Профсоюза врачей” Анастасия Васильева при этом жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами.
24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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