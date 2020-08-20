Навальный в коме. Кто в этом виноват и связано ли это с протестами

Оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как предположительно мог быть отравлен неизвестным веществом. Он находится в коме. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже подали заявление в Следственный комитет РФ (СК РФ) и требуют возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля и покушения на убийство. Случайно ли то, что инцидент с Навальным произошел в разгар митингов в Беларуси и Хабаровске? Какими будут его последствия в России? Об этом DW рассказали правозащитники, оппозиционеры, политологи и активисты.

Сергей Гуриев, экономист:

"Я хотел бы пожелать выздоровления Алексею Навальному и стойкости его семье. Это не первый раз, когда он сталкивается с такими проблемами. Очевидно, что это отравление, связанное с его политической деятельностью. Кто бы ни сделал это сегодня утром, безусловно, политическую, а может быть и уголовную, ответственность за это несет высшее руководство России.

Реакция людей на предполагаемое отравление будет зависеть от состояния Алексея в следующие два дня. Мы очень надеемся, что Алексей очень скоро сам сможет рассказать о том, что происходит. Хотя все, что произошло со мной в прошлом году, к сожалению, привело к тому, что я практически месяц был в несознательном состоянии.

Не думаю, что было какое-то конкретное событие, из-за которого Навального решили отравить. Это все происходит по совокупности действий. Безусловно, такие вещи в России решаются на самом верху. Известно, что существует личный запрет Путина на арест Навального, на его заключение под стражу по уголовному делу. Видимо, сейчас по тем или иным причинам было в Кремле принято решение, что можно воздействовать на человека таким вот страшным образом".

Александр Кынев, политолог:

"Цель отравления будет понятна после того, как установят вещество. Первый вариант - устранение политика. Второй - желание напугать и выключить из кампании единого дня голосования в сентябре. Также есть гипотеза, что была цель спровоцировать у Навального с помощью психотропного препарата некое неадекватное поведение, заснять это и выложить для дискредитации, но переборщили с дозой. Наконец, есть версия, что покушение на Навального нужно было, чтобы перебить политическую повестку и отвлечь внимание от Хабаровска и Беларуси.