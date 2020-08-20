Навальный в коме. Кто в этом виноват и связано ли это с протестами

Пытались ли отравить оппозиционера Навального, с чем это может быть связано и к каким последствиям в российской политической жизни может привести? DW собрала мнения экспертов в РФ, пишет DW.
Оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как предположительно мог быть отравлен неизвестным веществом. Он находится в коме. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже подали заявление в Следственный комитет РФ (СК РФ) и требуют возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля и покушения на убийство. Случайно ли то, что инцидент с Навальным произошел в разгар митингов в Беларуси и Хабаровске? Какими будут его последствия в России? Об этом DW рассказали правозащитники, оппозиционеры, политологи и активисты.
Сергей Гуриев, экономист:
"Я хотел бы пожелать выздоровления Алексею Навальному и стойкости его семье. Это не первый раз, когда он сталкивается с такими проблемами. Очевидно, что это отравление, связанное с его политической деятельностью. Кто бы ни сделал это сегодня утром, безусловно, политическую, а может быть и уголовную, ответственность за это несет высшее руководство России.
Реакция людей на предполагаемое отравление будет зависеть от состояния Алексея в следующие два дня. Мы очень надеемся, что Алексей очень скоро сам сможет рассказать о том, что происходит. Хотя все, что произошло со мной в прошлом году, к сожалению, привело к тому, что я практически месяц был в несознательном состоянии.
Не думаю, что было какое-то конкретное событие, из-за которого Навального решили отравить. Это все происходит по совокупности действий. Безусловно, такие вещи в России решаются на самом верху. Известно, что существует личный запрет Путина на арест Навального, на его заключение под стражу по уголовному делу. Видимо, сейчас по тем или иным причинам было в Кремле принято решение, что можно воздействовать на человека таким вот страшным образом".
Александр Кынев, политолог:
"Цель отравления будет понятна после того, как установят вещество. Первый вариант - устранение политика. Второй - желание напугать и выключить из кампании единого дня голосования в сентябре. Также есть гипотеза, что была цель спровоцировать у Навального с помощью психотропного препарата некое неадекватное поведение, заснять это и выложить для дискредитации, но переборщили с дозой. Наконец, есть версия, что покушение на Навального нужно было, чтобы перебить политическую повестку и отвлечь внимание от Хабаровска и Беларуси.
На мой взгляд, если кто-то рассчитывал отравлением Навального отвлечь внимание от Беларуси и Хабаровска, это полная глупость. Учитывая крайнюю политическую взбудораженность людей, кризис и падение рейтингов, все происходит ровно наоборот. Это попытка тушить пожар керосином.
Очевидно, что покушение приведет к политизации региональной кампании к выборам 13 сентября. Переоценивать влияние Навального на осенние выборы не стоит - реальное участие его команды затрагивает в основном Новосибирск, где по всем округам есть кандидаты. Но сам скандал может дополнительно мобилизовать протестный электорат, который устал или по каким-то другим причинам не следил в последнее время за политической жизнью. И это гораздо важнее".
Дмитрий Гудков, оппозиционер:
"После случая с Немцовым все было возможно, но даже для меня неожиданно, что власти в России готовы пуститься во все тяжкие. Совершенно очевидно, что это покушение на убийство оппозиционера. От Щекочихина и Политковской до Верзилова и Кара-Мурзы - везде один и тот же почерк. Людей травят. Это как в цитате Станислава Ежи Леца: "Стыдно подозревать, если знаешь наверняка". Здесь не нужно знать какие-то факты, достаточно знать принципы, по которым существует нынешняя система власти в России.
Навальный - один из лидеров протеста в России, и таким образом власти сделали выводы из протестов в Беларуси. Хабаровск уже месяц митингует, Башкирия и другие регионы на подходе. Власть в России трусливая, она боится выборов, протестов, боится потерять все рычаги управления страной. На примере Беларуси наша элита увидела, как диктатура может разрушиться в считанные дни. Что сейчас и происходит".
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