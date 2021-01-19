Навальный советует Западу ввести санкции против восьми человек. Он составил этот список еще в Германии

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, по мнению политика Алексея Навального, Запад должен ввести санкции, пишет "Медуза".
В списке восемь человек:
миллиардер Алишер Усманов
миллиардер Роман Абрамович
телеведущий Владимир Соловьев
министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев
”Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список”.
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