19.01.2021, 20:21

Навальный советует Западу ввести санкции против восьми человек. Он составил этот список еще в Германии

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Euroopa Liit
Foto: Martin Pedaja

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, по мнению политика Алексея Навального, Запад должен ввести санкции, пишет "Медуза".

В списке восемь человек:

  • миллиардер Алишер Усманов
  • миллиардер Роман Абрамович
  • телеведущий Владимир Соловьев
  • министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев
  • председатель ВЭБ Игорь Шувалов
  • глава ВТБ Андрей Костин
  • заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников
  • министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

По словам Ашуркова, список был согласован с Навальным за несколько дней до того, как политик улетел из Берлина в Москву.

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”Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список”.

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