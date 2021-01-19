Навальный советует Западу ввести санкции против восьми человек. Он составил этот список еще в Германии

В списке восемь человек:

миллиардер Алишер Усманов

миллиардер Роман Абрамович

телеведущий Владимир Соловьев

министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев

председатель ВЭБ Игорь Шувалов

глава ВТБ Андрей Костин

заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников

министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

По словам Ашуркова, список был согласован с Навальным за несколько дней до того, как политик улетел из Берлина в Москву.

”Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список”.