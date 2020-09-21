Навальный сообщил о следах ”Новичка” на своем теле

Алексей Навальный назвал свою изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как именно на нее мог быть нанесен яд. В Германии заявляют, что политик был отравлен «Новичком», в России уголовное дело заводить не стали
Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. В Германии, где Навальный проходит лечение, считают, что тот был отравлен ядом из группы ”Новичок”, однако российские власти считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.
”Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней ”доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого”, — написал Навальный в своем блоге.
Политик назвал изъятую у него одежду ”очень важным вещдоком”. По словам Навального, эксперты из военной лаборатории в Германии и независимые от бундесвера лаборатории во Франции и Швеции обнаружили на его теле следы ”Новичка”, а потому весьма вероятно, что отравители нанесли яд именно на одежду.
”С учетом того, что на моем теле ”Новичок” был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне”, — заявил Навальный.
Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что юристы политика официально направят заявление с требованием возврата вещей.
”У Алексея Навального в рамках проверки забрали личные вещи, которые были на нем. Очевидно, что Навальному не хотят выдавать эти вещи. Как и не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице. Очень вероятно, что это главная их цель — не выдавать вещи <…> Все, что сейчас происходит направлено скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование”, — заявил Жданов.
Навальный опубликовал первую запись в блоге после отравления:
”Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней ”доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле ”Новичок” был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.
Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК.”
Также он опубликовал в инсте пост, где рассказал об ощущениях после выхода из комы и поблагодарил свою жену Юлию.
”Вернее, вряд ли это можно назвать ”воспоминание”, скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.
Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни.”
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
Какой контент вырезали из игр после жалоб на расизм
Криминальный авторитет обратился к Ефремову
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР