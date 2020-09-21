Навальный сообщил о следах ”Новичка” на своем теле

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. В Германии, где Навальный проходит лечение, считают, что тот был отравлен ядом из группы ”Новичок”, однако российские власти считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.

”Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней ”доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого”, — написал Навальный в своем блоге.

Политик назвал изъятую у него одежду ”очень важным вещдоком”. По словам Навального, эксперты из военной лаборатории в Германии и независимые от бундесвера лаборатории во Франции и Швеции обнаружили на его теле следы ”Новичка”, а потому весьма вероятно, что отравители нанесли яд именно на одежду.

”С учетом того, что на моем теле ”Новичок” был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне”, — заявил Навальный.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что юристы политика официально направят заявление с требованием возврата вещей.

”У Алексея Навального в рамках проверки забрали личные вещи, которые были на нем. Очевидно, что Навальному не хотят выдавать эти вещи. Как и не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице. Очень вероятно, что это главная их цель — не выдавать вещи <…> Все, что сейчас происходит направлено скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование”, — заявил Жданов.

Навальный опубликовал первую запись в блоге после отравления:



”Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней ”доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле ”Новичок” был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.