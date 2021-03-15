Навальный рассказал об условиях содержания в колонии в Покрове

По словам политика, он содержится в Секторе усиленного контроля "А". Само пенитенциарное учреждение ИК-2 Навальный охарактеризовал как "наш дружелюбный концлагерь", сославшись на внешнюю вежливость и необходимость выполнения бесконечных правил.

Навальный: тюремная система смогла мнея удивить

Политик признал, что российская тюремная система смогла его удивить. "Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", - написал он.

По словам Навального, в колонии нет даже намека на насилие. Хотя "по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову", можно сделать вывод, что ранее в колонии оно имело место, считает оппозиционер.

Он добавил, что использование мата и жаргонных слов запрещено, при этом везде установлены камеры, а при малейших нарушениях составляют рапорт. По его словам, обстановку можно сравнить с описанной в романе "1984" Джорджа Оруэлла.

Проверяют "каждый час" - как получившего статус склонного к побегу

Оппозиционер также подтвердил опасения ряда журналистов, что его - как получившего статус склонного к побегу - проверяют каждый час. "Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате", - написал Навальный, добавив, что при этом его снимают на камеру.

Дело Алексея Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.