Навальный призвал сторонников выходить на улицу. Его штабы готовят митинги 23 января

Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение опубликовали в ютьюб-канале «Навальный Live» после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД арестовал Навального.
”Мы каждый день теряем возможности, которые дает нам настоящее. Каждый день мы теряем свое будущее: 20 лет уже подряд! 20 лет подряд становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. И это никому не остановить, кроме нас самих.
Поэтому я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", — сказал политик.
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