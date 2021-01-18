Навальный призвал сторонников выходить на улицу. Его штабы готовят митинги 23 января

”Мы каждый день теряем возможности, которые дает нам настоящее. Каждый день мы теряем свое будущее: 20 лет уже подряд! 20 лет подряд становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. И это никому не остановить, кроме нас самих.

Поэтому я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.

Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", — сказал политик.

В первые полчаса видеообращение посмотрели более 350 000 человек.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что штабы Навального ”немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января”.

Алексей Навальный, накануне вернувшийся в Россию из Германии, заключен под стражу на 30 суток. На этой мере пресечения настаивала ФСИН - 29 января суд должен решить, будет ли ему заменено условное наказание на реальное по делу "Ив Роше" (позднее дата была перенесена на 2 февраля).

"Конечно, это решение будет обжаловано. Мы считаем его абсолютно незаконным", - сказал Интерфаксу адвокат Навального Вадим Кобзев.

Суд по избранию Навальному меры пресечения проходил в одном из кабинетов 2-го отдела полиции в Химках, куда политика доставили накануне вечером вскоре после задержания в московском аэропорту Шереметьево.

Задержание Навального осудили многие европейские и мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. "Российские власти поместили под стражу жертву попытки убийства с помощью химического оружия, а не злоумышленников", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 18 января.