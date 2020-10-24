Навальный поднялся на четвертое место в списке публичных персон, которым доверяют россияне

По сравнению с июнем Лавров поднялся с третьей строчки на вторую. Уступает в рейтинге он только президенту Владимиру Путину, который занимает первое место.

Следом за Жириновским в рейтинге ”Ромира”, на четвертом месте, расположился оппозиционер Алексей Навальный. Политик, который проходит в Германии реабилитацию после отравления, поднялся на пять позиций. За ним — министр обороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин.

В десятку попали не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

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