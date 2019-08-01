Навальный подал заявление об отравлении в Следственный комитет

Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев.

В ходе проверки просим первым делом назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в Спецприемнике. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) August 1, 2019

28 июля Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен".