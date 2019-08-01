Навальный подал заявление об отравлении в Следственный комитет

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный подал в Следственный комитет РФ заявление о том, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает административный арест.
Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев.
В ходе проверки просим первым делом назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в Спецприемнике.— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) August 1, 2019
28 июля Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен".
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