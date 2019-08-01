01.08.2019, 18:28

Навальный подал заявление об отравлении в Следственный комитет

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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Радио Свобода

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный подал в Следственный комитет РФ заявление о том, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает административный арест.

Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев.

28 июля Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен".

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