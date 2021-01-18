Главное впечатление - если коротко и без эмоций: Алексей Навальный наносит удар по путинскому режиму, жертвуя собой.

А если с эмоциями, то всё на этом снимке.

(Фотография Тимура Олевского/The Insider)

Фото: скриншот страницы фэйсбука

17 января, рейсом авиакомпании "Победа" российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. В аэропорту Шереметьево, куда был отправлен самолет вместо Внуково, на паспортном контроле Навальный был задержан.

Все подробности возвращения Навального в Россию - ЗДЕСЬ.