18.01.2021, 11:10

Навальный наносит удар по путинскому режиму, жертвуя собой

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Борис Акунин
EST 59
Юлия и Алексей Навальные
Юлия и Алексей НавальныеФото: www.facebook.com/timur.olevskiy via Global Look Press

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) поделился в своем фэйсбуке эмоциями (и их отсутствием) от возвращения в Россию Алексея Навального.

Главное впечатление - если коротко и без эмоций: Алексей Навальный наносит удар по путинскому режиму, жертвуя собой.

А если с эмоциями, то всё на этом снимке.
(Фотография Тимура Олевского/The Insider)

Фото: скриншот страницы фэйсбука

17 января, рейсом авиакомпании "Победа" российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. В аэропорту Шереметьево, куда был отправлен самолет вместо Внуково, на паспортном контроле Навальный был задержан.

Все подробности возвращения Навального в Россию - ЗДЕСЬ.

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