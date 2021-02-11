Навальный: моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями

Она выложила в сторис скан письма Навального: ”Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох”.

В конце письма Навальный подписался как ”владелец обширной коллекции фотографий котов”. В подписи к сторис его супруга призвала остановиться и больше не слать мужу кошек: ”Присылайте фотографии разных животных”.

Кроме того, в письме Навальный спрашивал, почему ему в ”каждом втором письме” пишут фразу ”Не грусти, все будет хорошо” — речь об одноименном флешмобе в поддержку его супруги. Его участники одевались в красное и выкладывали снимки с хэштегом #негрустивсебудетхорошо.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу ”Ив Роше” на реальное. Политику назначили два года и восемь месяцев колонии.