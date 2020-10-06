Навальный и Мария Певчих жили в одном номере? Новое интервью Дудя

Российский журналист Юрий Дудь сделал интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией.
Уже в первые 45 минут интервью собрало более полумиллиона просмотров.
В интервью, как и всегда, российский журналист и блогер задал самые животрепещущие вопросы:
Как в организм попал яд?
Сколько раз Юлия просила мужа бросить политику?
Работал ли отец Юлии в ГРУ?
и главное:
Навальный и Мария Певчих жили в одном номере?
Посмотреть интервью можно здесь.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.
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