21.12.2020, 14:45
Навальный дозвонился одному из своих предполагаемых отравителей из ФСБ и даже поговорил с ним(2)
После расследования о своем отравлении Алексей Навальный связался с сотрудником ФСБ, который, продположительно, входил в команду о ликвидации оппозиционера.
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