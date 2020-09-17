Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России, сообщает DW.
Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России, сообщает DW.
Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления "Новичком", выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Об этом в своем Facebook сообщил российский ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. Позднее он подтвердил эту информацию "МБХ медиа".
"Я об этом сообщаю с согласия тех, кто это сделал. Не все готовы раскрывать свои имена, но, надо полагать, поскольку это получился почти массовый процесс, то рано или поздно какие-то имена всплывут", - рассказал изданию Ерофеев.
Он также подчеркнул, что процесс выдвижения Навального начали ученые, а не политики. Однако, по словам Ерофеева, "это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют".
По правилам Нобелевского фонда, выдвигать кандидата на Нобелевскую премию мира имеют право, в том числе ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, а также директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики.
Подтвердить информацию о выдвижении Алексея Навального в Нобелевском комитете не могут, так как это запрещено уставом: имена и другие данные номинантов, согласно правилам, можно будет раскрыть только по истечении 50 лет.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.
2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции.
Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.
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