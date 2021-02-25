Навального этапировали из СИЗО ”Матросская тишина”

”Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то”, — сказал адвокат в беседе с ”Интерфаксом”.

В комментарии ”Открытым медиа” Кобзев пояснил, что когда Навальный прибудет в колонию, ему должны будут дать возможность сообщить родственникам о своем местонахождении, однако этапировать к месту назначения его могут ”несколько недель”.

”В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся в том числе на помощь журналистов и ОНК”, — сказал адвокат.

Напомним, что симоновский районный суд Москвы 2 февраля отправил Навального в колонию, признав его виновным в нарушении обязанностей условно осужденного по делу ”Ив Роше”. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу.

Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

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