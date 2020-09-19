Насколько эффективно мобильное приложение против COVID-19? Опыт Германии

Приложением пользуются около четверти жителей ФРГ
За первые три месяца с момента запуска программы Corona Warn-App ее загрузили на свои смартфоны около 18 млн жителей Германии — около четверти населения страны. Из них результаты своих тестов — как положительные, так и отрицательные — отсканировали более полумиллиона человек.
Эти цифры действительно впечатляют, соглашается Герт Вагнер (Gert Wagner) — член экспертного совета по вопросам защиты прав потребителей при министерстве юстиции ФРГ. Вместе с тем говорить об эффективности приложения можно будет лишь тогда, когда программу у себя установит как минимум половина населения страны. Если же этот показатель ниже, то система фиксирует лишь небольшой процент новых случаев заражения. В данный момент эта доля не превышает пяти-шести процентов, подчеркивает Вагнер.
Пользователей волнует вопрос защиты данных
Между тем Герт Вагнер считает, что власти ФРГ недостаточно активно призывали граждан использовать приложение. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют и результаты опроса, проведенного сотрудниками Мюнхенского технического университета. Около половины респондентов полагают, что приложение не поможет более эффективно бороться с пандемией.
Кроме того, многих жителей Германии по-прежнему волнует вопрос защиты личных данных. Согласно результатам другого исследования, 44 процента респондентов опасаются, что приложение может быть использовано государством для слежки за гражданами.
Использование приложения — дело добровольное
Разработчики приложения и власти ФРГ, однако, это отрицают. Данные пользователей, установивших приложение, хранятся децентрализованно — только на личных смартфонах. Они закодированы так, чтобы сами владельцы не могли их прочесть. Через две недели информация автоматически уничтожается.
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