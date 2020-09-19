Насколько эффективно мобильное приложение против COVID-19? Опыт Германии

В середине июня в ФРГ запустили мобильное приложение Corona Warn-App для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. Программа помогает пользователям мониторить обстановку, предоставляя им информацию о том, был ли конкретный человек в контакте с инфицированным лицом и существует ли опасность заражения. Спустя три месяца эксперты подвели первые итоги.

Как работает Corona Warn-App



Схема оповещения пользователей Corona Warn-App работает следующим образом: в случае положительного результата теста на коронавирус SARS-CoV-2 пользователь получает генерированный для него QR-код, который должен отсканировать с помощью приложения в смартфоне.

Вслед за этим приложение отправляет данные на центральный сервер в анонимизированной форме. Сервер рассылает предупреждения в виде push-уведомлений всем, кто находился рядом с больным COVID-19 в течение последних двух недель не менее 15 минут. Наряду с предупреждением пользователи получают и рекомендации, как себя вести — к примеру, обратиться к врачу за направлением на тест на коронавирус и отправиться на карантин.

Corona Warn-App не отслеживает маршрут пользователя



Подобные приложения запущены и в ряде других стран мира, в том числе Китае и России. Китайская программа полностью отслеживает все передвижения пользователя и переправляет собранные данные властям. Приложение московской мэрии"Социальный мониторинг", призванное контролировать соблюдение карантина заболевшими COVID-19, также отслеживает геопозицию смартфона заболевшего и просит его несколько раз в день прислать собственную фотографию.

Немецкая технология отличается от китайских и российских. Corona Warn-App не отслеживает маршрут человека, не спрашивает его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.