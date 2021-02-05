"Наши власти и Путин считают, что они лично выиграли Великую Отечественную!". Второй за неделю суд над Навальным. На этот раз — о "клевете на ветерана"

Заседание мирового суда проходит там в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на суде.

Когда: заседание началось в 10:00 мск.

Чего ждем: в суд из СИЗО доставят Навального, чтобы он лично поучаствовал в заседании. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

В процессе заседания 95-летнему ветерану стало плохо. Ему вызвали скорую. В заседании объявлен перерыв.

Портал телеканала "Дождь" опубликовал обращение Навального к суду.

”Я смотрю и реально мне противно, мало того, что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и полит-проститутки!

Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце — вы будете виноваты <…>

Я очень хорошо понимаю, как возникло это дело, почему его сфабриковали. Конечно, не СК, а все это дело изобрели пиарщики, журналисты RT, Маргарита Симоньян. Вся конструкция, конечно, пиаровская. Против меня все фабрикуют уголовные дела, но власти испытывают большие проблемы, когда дела доходят до судов. Тут всем ясно, что правда на моей стороне. Не потому что я хороший, а потому что говорю простые вещи, с которыми все согласны. Следователи фабрикуют дела, прокуроры — бессовестные люди, суды продажны, и все согласны.

На меня подает в суд „Единая Россия”, и все заранее на моей стороне. Понадобилась более хитрая штука. Нужно, чтобы в зале я противостоял не бессовестным прокурорам, а чему-то более важному, чему-то более святому. И возникла идея: а давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим и чтобы получилось — Навальный против ветерана.

И была кампания холуйская, подлая по продвижению поправок к Конституцию. Цель — чтобы Путин остался пожизненным президентом. В рамках кампании много мерзких вещей было сделано, одна из них — мерзкий холуйский ролик, и в нем был много кто. Дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин <…>