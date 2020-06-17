"Наша задача, чтобы люди увидели реальность, в которой за Путиным – процентов 25-30 пожилых". Оппозиционный политик считает, что с Конституцией РФ еще не всё решено

"Наша задача, чтобы люди увидели реальность, в которой за Путиным — процентов 25-30 пожилых, в основном, людей, а может, и меньше. Остальные его вечного правления не хотят. Административным ресурсом и прямыми фальсификациями они нагонят нужные им цифры, но если люди им не поверят, если поймут, что на самом деле власти это ”голосование” проиграли, это будет ударом, от которого они не оправятся. Кстати, они это понимают, поэтому и паникуют, бросают все на проведение этого фарса, наплевав даже на неизбежные заражения, а значит и чью-то смерть", — пишет Гозман.

"Далеко не все понимают, что поправки — это именно вечная власть Путина, а не язык, медицина и прочее. На фоне непопулярности президента начальство старается этот факт не высвечивать. Значит, это надо объяснять", — добавляет он.

Леонид Гозман — бывший сопредседатель партии ”Правое дело” (с 2008 по июнь 2011 года), член общественного совета Российского еврейского конгресса, президент фонда "Перспектива".

На 1 июля намечено голосование по поправкам в Конституцию РФ.