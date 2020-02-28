28.02.2020, 14:30

Налоговая служба США вызвала российского бизнесмена Тинькова в суд


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Налоговая служба США вызвала российского бизнесмена Тинькова в суд
Sergei Konkov/TASS

Налоговая служба США (IRS) инициировала судебные слушания в отношении известного российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении TCS Group, являющейся головной компанией ”Тинькофф банка”.

Слушания пройдут в период с февраля по апрель 2020 года в Лондоне. Сам Олег Тиньков будет принимать участие в них в качестве частного лица.

”Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование)”, — говорится в сообщении TCS Group.

Представитель Тинькова также подчеркнул, что информация о его участии в запущенных IRS процедурах, была распространена им совершенно сознательно — для обеспечения транспарентности всего того, что касается юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Москве и Лондоне

Уточняется, что вопрос касается налоговых споров, однако дальнейшие детали не приводятся. Олег Тиньков убежден, что проблема будет решена в кратчайшие сроки. Речь идёт только о периоде, когда банкир был гражданином США, то есть до 2013 года. Объем возможных претензий не разглашается.

Федеральное агентство новостей напоминает, что Олег Тиньков родился в 1967 году в Кемеровской области. Он занимался разными видами бизнеса, например, открывал рестораны ”Тинькофф”, выпускал замороженные полуфабрикаты под торговой маркой ”Дарья” и владел пивоваренной компанией. Тиньков неоднократно входил в различные рейтинги предпринимателей, а в 2014 году, по данным издания Forbes, занимал 1210-ю строчку в списке самых богатых людей мира.

Супруга известного российского банкира родом из Эстонии. Рина Тинькова (Восман) родилась и закончила школу в Кохтла-Ярве.

Около года назад Олег Тиньков попал в рейтинг бизнесменов Forbes, сломавших стереотипы о России. Издание отметило ”скандальный, но яркий имидж” бизнесмена. Тогда журнал оценил состояние основателя ”Тинькофф банка” в 2,2 миллиарда долларов.

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