Налоговая служба США вызвала российского бизнесмена Тинькова в суд

Слушания пройдут в период с февраля по апрель 2020 года в Лондоне. Сам Олег Тиньков будет принимать участие в них в качестве частного лица.

”Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование)”, — говорится в сообщении TCS Group.

Представитель Тинькова также подчеркнул, что информация о его участии в запущенных IRS процедурах, была распространена им совершенно сознательно — для обеспечения транспарентности всего того, что касается юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Москве и Лондоне

Уточняется, что вопрос касается налоговых споров, однако дальнейшие детали не приводятся. Олег Тиньков убежден, что проблема будет решена в кратчайшие сроки. Речь идёт только о периоде, когда банкир был гражданином США, то есть до 2013 года. Объем возможных претензий не разглашается.

Федеральное агентство новостей напоминает, что Олег Тиньков родился в 1967 году в Кемеровской области. Он занимался разными видами бизнеса, например, открывал рестораны ”Тинькофф”, выпускал замороженные полуфабрикаты под торговой маркой ”Дарья” и владел пивоваренной компанией. Тиньков неоднократно входил в различные рейтинги предпринимателей, а в 2014 году, по данным издания Forbes, занимал 1210-ю строчку в списке самых богатых людей мира.