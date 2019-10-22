Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS

Согласно сообщению, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.

Как пишет "Сноб", также известно, что у судна возникли проблемы с двигателем, однако экипажу удалось наладить маневрирование. На место происшествия отправлены буксиры.

Росморречфлот опроверг информацию о терпящем бедствии российском ледоколе. В ведомстве отметили, что судно ”Тор” случайно подало сигнал SOS. Оно не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.