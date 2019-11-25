"Нафтогаз" сделал "Газпрому" предложение по оплате газа

"Газпром" должен выплатить примерно 3 млрд долларов за недопоставку газа в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" отмечает, что в большинстве судебных разбирательств с "Газпромом" речь идет о нарушениях российской компанией обязательств по договору, которые приводят к нанесению ущерба его украинскому партнеру. Вместе с тем "Нафтогаз" считает необходимым продолжение переговоров о транзите российского газа по новым европейским правилам с участием Евросоюза.

Украинская компания также сообщает, что готова согласиться с вариантом продолжения поставок, выдвинутым зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Он предложил, в частности, заключить контракт на срок более 10 лет с учетом объемов, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

Предложение "Газпрома" неприемлемо