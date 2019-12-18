Начальник Генштаба РФ: НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", — сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

В то же время Герасимов заявил, что предпосылок для возникновения крупномасштабной войны до 2050 года нет, но существуют риски "кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба".

Герасимов отметил, что "обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер". "Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов", — заявил генерал.

По его словам, НАТО продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как "угрозу миру". "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", — подчеркнул начальник Генштаба.