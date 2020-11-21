Началась операция по спасению людей, застрявших на острове Русский из-за погодных условий

По информации правительства края, паромная переправа уже запущена от пирса Поспелова до 30-го причала во Владивостоке. Предполагается, что движение парома ”Босфор Восточный” будет организовано каждый час.

Путь судна занимает около часа. На пароме могут поместиться около 20 машин. Людей без личного транспорта готовы доставлять к пирсу Поспелова организованно на автобусах.

Власти обещают, что будет сделано столько рейсов, сколько потребуется.

Между тем, в ФКУ ДСД Дальний Восток информируют о том, что падение глыб льда на мост продолжается, поэтому возобновить движение по сооружению сегодня скорее всего не получится. По предварительным подсчётам, мост откроют лишь в воскресенье, 22 ноября, около 15:00.

Ранее ”Восток-Медиа” писало о том, что 21 ноября во Владивостоке пришлось закрыть движение по Русскому мосту из соображений безопасности — на асфальт падают и разбивают его глыбы льда с вантов.