На заводе в Орловской области произошел взрыв. Погибли пять человек

rus.delfi.ee EST

Foto: Emergencies Ministry/TASS/Scanpix

По меньшей мере пять человек погибли и еще трое получили ранения при взрыве, произошедшем на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на советника губернатора региона Сергея Лежнева, передает Meduza.