31.01.2020, 12:05

На заводе в Орловской области произошел взрыв. Погибли пять человек

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На заводе в Орловской области произошел взрыв. Погибли пять человек
Foto: Emergencies Ministry/TASS/Scanpix

По меньшей мере пять человек погибли и еще трое получили ранения при взрыве, произошедшем на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на советника губернатора региона Сергея Лежнева, передает Meduza.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся здании нового цеха завода, сообщили в МЧС. Здание получило повреждения.

Из-под завалов извлекли всех людей, сообщил Лежнев. Пострадавших госпитализировали, добавил он, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда после взрыва на заводе под Орлом.

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