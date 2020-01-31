На заводе в Орловской области произошел взрыв. Погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и еще трое получили ранения при взрыве, произошедшем на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на советника губернатора региона Сергея Лежнева, передает Meduza.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся здании нового цеха завода, сообщили в МЧС. Здание получило повреждения.
Из-под завалов извлекли всех людей, сообщил Лежнев. Пострадавших госпитализировали, добавил он, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда после взрыва на заводе под Орлом.
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