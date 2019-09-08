На Украине объяснили невыдачу Нидерландам ”ценного свидетеля” по делу MH17

”Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции”, — сообщил Луценко.

При этом он уточнил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и других четырех подозреваемых, с марта 2020 года.

По мнению Луценко, Россия будет использовать недовольство нидерландского общества в связи с передачей Цемаха для снятия санкций Евросоюза, которые были введены после катастрофы самолета рейса МН17.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы МИД страны Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.