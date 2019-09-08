На Украине объяснили невыдачу Нидерландам ”ценного свидетеля” по делу MH17

Бывшего начальника ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению ”Боинга”, так как он проходил службу в городе Снежное, недалеко от которого был сбит самолет. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.
”Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса ”Бук”. Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.
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