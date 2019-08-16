На территории Кремля нашли бомбу: была скрыта большим слоем земли

ЧП стало причиной более чем полуторачасовой задержки работы археологов и группы журналистов федеральных СМИ, которые были приглашены на раскопки в Кремле по случаю Дня археолога. Макаров и его коллеги рассказали о ходе работ в Большом Кремлевском сквере, где начиная с мая 2019 года специалисты раскапывают здание Приказа, возведенное в XVII веке.
Бомбардировки Московского Кремля во время Великой Отечественной войны
Меры по защите Москвы от авианалетов начали принимать сразу после начала войны. 9 июля 1941 года при Моссовете была создана специальная служба, призванная обеспечить маскировку ключевых объектов столицы — Кремля, Центрального телеграфа, водопроводных станций, нефтехранилища, мостов. Для введения в заблуждение летчиков противника были погашены звезды на кремлевских башнях, перекрашены многие строения, возведены объемные макеты зданий.
Первая бомбардировка Кремля немецкой авиацией произошла в ночь на 22 июля 1941 года. Тогда фугасная бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолочное перекрытие Георгиевского зала, но не взорвалась. Всего было зафиксировано восемь бомбардировок кремлевской территории. По разрушениям наиболее масштабным стал налет в ночь 12 августа 1941 года, когда попаданием бомбы весом в тонну была сильно повреждена восточная часть здания Арсенала. Больше всего погибших было при налете 29 октября 1941 года — при попадании фугасной бомбы в гараж рядом с Арсеналом были убиты 44 человека. В 1941-1942 годах в результате взрывов авиабомб 94 человека из числа защитников Кремля погибли или пропали без вести, 164 человека получили ранения. Последняя бомбардировка состоялась 29 марта 1942 года и обошлась без жертв: фугас попал в автомашину с боеприпасами, стоявшую в Тайницком саду.
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