На штаб Навального напали с ядовитым веществом, есть пострадавшие

Представители новосибирского штаба Алексея Навального заявили о нападении. Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с химичеким веществом, которое "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.
Людей из помещения вывели. Штаб пожаловался в полицию, полицейские прибыли на место. Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать случившееся.
Региональный штаб Навального готовится к ближайшим выборам, которые пройдут 13 сентября, помогает желающим зарегистрироваться наблюдателями и, в частности, проводит ежедневные лекции о наблюдении.
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