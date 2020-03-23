На Сахалине предотвратили вооруженное нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
На подозреваемых 2002 и 2003 года рождения вышли, расследуя уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, добавили в спецслужбе.
В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.
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