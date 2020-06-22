На российской антарктической станции ”Мирный” произошел пожар: уничтожены несколько лабораторий

”21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 мск) на антарктической станции ”Мирный” произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома радио. Жертв и пострадавших нет. <…> Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом радио сгорел полностью”, — сообщили в институте.

”Из-за ураганного ветра <…> огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять”, — говорится в сообщении ААНИИ.

В институте сообщили, что персонал был вовремя эвакуирован через противопожарный выход, поэтому пострадавших нет. Связь со станцией удалось восстановить, сотрудники ведут ликвидацию последствий пожара.

Всего на станции ”Мирный” находятся 23 полярника. Из них 11 жили в здании, которое уничтожено огнем, и их расселили в другие помещения.

Станция ”Мирный” находится на восточном побережье Антарктиды, на берегу моря Дейвиса. Станция была открыта в 1956 году. Ближайшая к ”Мирному” станция — австралийская ”Дейвис” — расположена на расстоянии почти 700 км.

Одним из наиболее известных подобных инцидентов на российских и советских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции ”Восток”, расположенной в глубине континента, где минимальная температура достигает минус 88 градусов. Тогда погиб один полярник, оказались уничтожены электрогенераторы и ученым пришлось провести зимовку без света и связи, напоминает РБК.