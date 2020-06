На полюсе холода в Арктике аномальная жара: воздух прогрелся почти до 40 градусов

Главный метеоролог Якутии Татьяна Маршалик заявила РИА "Новости", что для северных районов республики 30-градусная жара в летнее время — нормальное явление. Однако обычно высокие температуры наступают в июле, а не в июне. На фото — дети купаются в озере Круглое неподалеку от Верхоянска.

"Подобный абсолютный максимум (38,3) у нас был в 2010 году в городе Якутске. Причина в резко континентальном климате Якутии — зимой морозы до минус 60 и ниже, летом жара до плюс 30 и выше… Кроме того, на севере республики господствует антициклон, который пришел с Востока. Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит, начиная с 26-27 июня там будет смещаться очень холодный циклон. В Верхоянске довольно прилично похолодает — до плюс 15 градусов, возможно, будут осадки в виде мокрого снега", — заявила она.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.

So it goes - anomalous (even record-breaking: https://t.co/DlEH9RdRkF) warmth continues in parts of Siberia (shifted a bit to the east)... 🔥



