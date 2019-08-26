На плакат конференции в Петербурге нанесли флаги ЛНР и Украины

Триколор ЛНР — на фотографии между флагами Латвии и Норвегии (мы его выделили на фото - прим. RusDelfi). Он похож на российский, только верхний цвет не белый, а голубой.

RusDelfi связался с организатором Светланой Носовой. По ее словам, в этот раз на конференции были представители из 25 стран, гости из Луганска тоже были, именно поэтому они нанесли флаг ЛНР на постер.

Интересно, одной из докладчиц на конференции была киевлянка Ольга Парфимович. Так что на плакате мероприятия красовался и желто-голубой флаг Украины.

Как написано на сайте конференции, ежегодно она собирает от 300 до 500 участников, включая представителей международных организаций, таких как Европейская комиссия и Информационный центр ООН, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков, WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. Впервые организована в 2009 г.