На Первом канале вышло ток-шоу с Ксенией Собчак. Дебютный выпуск посвятили сестрам Хачатурян

На шоу пришли их мать Аурелия Дундук и старший брат Сергей. В разговоре с матерью Собчак упомянула закон о домашнем насилии, после чего показала первый ”док” — о том, как отец сестер Михаил Хачатурян изнасиловал Аурелию в начале их отношений.

Во втором доке — его ссоры с Сергеем (тот не был его родным сыном), в которого Хачатурян стрелял из пистолета. События реконструировали, ”чтобы разобраться, что происходило в этой семье”. В студии обсуждали, ”что стало триггером” для действий Хачатуряна, почему Аурелия ушла от него, только когда он выгнал ее из дома, и зачем она оставила ему дочерей.

”Зная, что человек вас изнасиловал, почему вы с этим мирились? Вас никто в этом не обвиняет. Мы хотим понять причины”, — говорила Собчак.

”У меня не было выбора, он всем угрожал”, — ответила Аурелия. Одни гости шоу встали на ее сторону, другие обвинили в поиске личной выгоды.

Под конец пришел племянник Михаила Хачатуряна Арсен — он заявил, что Аурелия, Сергей и сестры порочат память дяди и все выдумали. К теме закона о домашнем насилии, заявленной в начале программы, так и не вернулись. Второй выпуск шоу о сестрах Хачатурян выйдет вечером 11 февраля.