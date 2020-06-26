"На пеньке у колодца": как в России голосуют за поправки к Конституции?

Вчера в России прошел первый день голосования за поправки к Конституции. О характере и законности этих поправок было много дискуссий, однако теперь главным становится вопрос легитимности самих выборов, того, как они проводятся на местах. Практика показывает, что достаточно своеобразно.
В Челябинске перед входом на избирательный участок всем строго измеряют температуру. Если показатель выше нормы — бьют тревогу. Хотя очевидно, бить ее не приходилось нечасто- например, вот такие цифры показал прибор на одном из участков.
Здесь стоит сделать оговорку — так было не везде. Еще одна жительница Воронежа Анна Мирзоева рассказывает прямо противоположное:
"Мне измерили температуру, выдали маску, перчатки, ручку. Хотя я там была одна. Кабинок несколько. Они там как отдельные комнаты со шторкой, письменным столом и стулом".
Кстати, если говорить о мерах предосторожности, то подобную сознательность проявили не везде. В Воронеже, например, на избирательном участке номер 10/13 температуру не измеряли вообще, а маски не надевали ни голосующие, ни организаторы, сообщил один из голосовавших.
Также некоторые организаторы стремились к простоте и минимализму. Иногда даже слишком сильно.
В Подмосковье серьёзно подошли к организации «голосования». Бюллетени можно бросать прямо в урну на улице. Даже палатка с жердями не понадобилась.
Истра, ул. Адосько, д. 7с2, УИК №734.
Пишите нам, если у вас есть информация нарушениях при «голосовании»: https://t.co/Ud38Jee5SZ pic.twitter.com/iuBetU5NtS
— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) June 25, 2020
Порой места, где организованы избирательные участки, удивляют. В Люберцах УИК 3831 находится прямо на детской площадке.
Вот вам еще немного обнулядства на детской площадке. УИК 3831, Люберцы, Московская область pic.twitter.com/BIksiIrZ1V— Poncho doughnut (@ilyonailyona) June 25, 2020
Тема с детскими площадками почему-то оказалась трендом. Автор поста назвала такое голосование "придомовым", заявила, что жители дома "позитивно встретили нововведение" и отметила, что такой формат особенно удобен для пожилых людей.
С детской горки -- прямо в избирательную урну. pic.twitter.com/r4JSvEXAis— Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020
Но если голосование во дворах хотя бы объясняется заботой о комфорте граждан, то как объяснить голосование у пня? Например, как в Брянске.
ААААААА 2020 год, жителям сверхдержавы предлагают голосовать на пеньке у колодца!
Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций! pic.twitter.com/kL9zYNNUgH
— Штаб Навального в Брянске (@teamnavalny_brk) June 25, 2020
Пользователи Twitter даже запустили конкурс на самый креативный избирательный участок.
В конкурс избирательных участков добавляется еще один пенёк! Мы рады каждому новому конкурсанту! Кто из пеньков ваш фаворит? Пишите, аргументируйте, ставьте лайки! pic.twitter.com/Ehr57XPGee— April (@April68940252) June 25, 2020
Голосование в общественном транспорте — тоже интересный опыт. Может быть, это метафора того, что с поправками Россия помчится вперед в свершениям? Хотя общественный транспорт в городах имеет обыкновение стоять в пробках.
А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z— Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020
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